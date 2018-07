Obama e McCain têm grandes diferenças nas principais questões O democrata Barack Obama e o republicano John McCain devem passar os próximos cinco meses, até a eleição presidencial de novembro nos Estados Unidos, apresentando visões amplamente divergentes a respeito de questões importantes, como a política externa, a guerra do Iraque, a política tributária e a saúde pública. A recente troca de farpas por causa da disposição de Obama em conversar com líderes estrangeiros hostis serviu de aquecimento para uma campanha que se prenuncia agressiva. "Será a escolha mais clara em toda uma geração", disse o consultor democrata Doug Schoen. "Você tem duas visões de mundo muito diferentes." Obama superou na terça-feira o número mínimo de delegados partidários para se sagrar candidato, e no comício que fez à noite em Minnesota já voltou suas atenções para McCain, agora sem se preocupar em fazer campanha contra a rival interna Hillary Clinton. O republicano também teve um evento de campanha, na Louisiana, onde voltou a criticar Obama, acusando-o de desrespeitar as opiniões do seu próprio partido. Os contrastes entre McCain -- 71 anos, branco, ex-piloto da Marinha, ex-prisioneiro de guerra no Vietnã -- e Obama -- 46 anos, negro, formado em Direito por Harvard, ex-ativista comunitário -- não estão só na biografia. O vão ideológico que os separa fica bastante claro a respeito das duas questões que costumam aparecer nas pesquisas no topo das preocupações do eleitorado -- a guerra do Iraque e o declínio econômico. "Nas duas grandes questões, eles não poderiam estar mais separados", disse Dan Schnur, consultor republicano que já assessorou McCain na sua frustrada candidatura de 2000. McCain foi um inflamado defensor da idéia de invadir o Iraque e promete manter as tropas dos EUA por lá até que a guerra esteja ganha. Recentemente, ele disse que 2013 seria uma data razoável para cumprir essa meta e encerrar o envolvimento norte-americano. Já Obama foi contra a guerra desde o princípio e promete retirar as tropas de combate do Iraque nos primeiros 16 meses de mandato. O republicano martela a tecla da inexperiência de Obama em questões de segurança nacional e considera ingênua sua oferta de conversar sem pré-condições com líderes hostis. Já Obama critica as posturas econômicas de McCain e sua relação com lobistas de Washington. Ele diz que a vitória do rival equivaleria a um terceiro mandato de George W. Bush, e que a eleição de novembro será uma escolha entre o passado e o futuro. O estatístico John Zogby diz que Obama tem a ganhar vinculando McCain ao impopular Bush. "Qualquer coisa que lembre as pessoas sobre Bush fere McCain, ao menos até que ele decida se afastar (do presidente) e se tornar um independente outra vez", disse Zogby.