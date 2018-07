Obama e McCain trocam farpas sobre economia Os candidatos à Presidência dos EUA, John McCain (republicano) e Barack Obama (democrata), atacaram-se mutuamente na segunda-feira a respeito das propostas de cada um para a economia, a oito dias das eleições de 4 de novembro. Atrás nas pesquisas, McCain compareceu a um hotel de Cleveland ao lado de uma equipe de assessores em economia e prometeu adotar medidas imediatas para restabelecer a confiança no mercado de ações dos EUA, para impedir que norte-americanos percam suas casas e para criar empregos. Obama, que aparece à frente nas pesquisas de intenção de voto nacionais e de vários Estados decisivos, disse em um discurso a ser proferido em Canton (Ohio) ter chegado a hora de "virar a página" em relação às políticas adotadas pelo atual governo do país, liderado pelo presidente George W. Bush. Na segunda-feira, os dois candidatos faziam campanha em Ohio, um Estado que se mostrou crucial para a vitória republicana nas duas últimas eleições presidenciais. Obama aparece à frente nas pesquisas realizadas nesse e em vários outros Estados dos quais Bush saiu vencedor em 2004, colocando McCain em uma situação desconfortável. O democrata ficou cinco pontos percentuais à frente do republicano em uma pesquisa nacional da Reuters/C-SPAN/Zogby divulgada na segunda-feira. Segundo McCain, a eventual vitória de Obama colocaria no poder uma "perigosa trinca" de democratas (a Câmara dos Deputados é liderada por uma democrata, Nancy Pelosi, e Harry Reid comanda a bancada democrata no Senado) que tentaria aumentar os impostos para implementar planos ambiciosos de gastos. "Esta eleição resume-se a saber como você deseja que seu suado dinheiro seja gasto. Você quer ficar com ele e investir no seu futuro ou quer que ele seja tomado pela pessoa mais esquerdista a ter assumido o poder e pelos democratas que vêm liderando o Congresso há dois anos?", perguntou McCain. Saído de grandes comícios realizados no Colorado, no domingo, Obama culpou o governo Bush pela crise financeira e disse que as propostas de McCain para a economia seriam semelhantes às do atual presidente. O democrata atacou a proposta de McCain sobre dar descontos fiscais para empresas e a oposição do republicano a cancelar os benefícios concedidos por Bush à camada mais rica da população norte-americana, descrevendo esta política econômica como "desgastada". "Dentro de uma semana, vocês poderão virar a página quanto às políticas que colocaram a ganância e a irresponsabilidade de Wall Street à frente do trabalho duro e do sacrifício do trabalhador comum", afirmou o candidato em seu pronunciamento. O discurso de Ohio vem sendo descrito pelo comitê de campanha de Obama como a "argumentação final" do candidato, um discurso que deve ser enfatizado em um anúncio de 30 minutos a ser veiculado no horário nobre da TV norte-americana, na quarta-feira. (Reportagem adicional de Caren Bohan e John Whitesides)