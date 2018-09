Obama e McCain usam metáforas esportivas na véspera da eleição Barack Obama e John McCain relacionaram esporte e política em entrevistas exibidas na noite de segunda-feira, véspera das eleições, durante a transmissão de um jogo da liga de futebol americano. Obama e McCain se mostraram satisfeitos com a corrida presidencial e negaram nervosismo às vésperas do grande dia. "A esta altura... você já deu tudo de si no campo e agora tem de ver o que vai acontecer", disse Obama ao comentarista esportivo Jim Cray. "Acho que temos uma boa jogada, mas você não sabe de nada até soar o apito final". McCain também usou imagem esportiva com um toque de humor auto-depreciativo, referindo-se a seu serviço militar. Ele disse que seria difícil de imaginar "que um cara que foi um atleta medíocre na Academia Naval agora esteja terminando uma campanha para ser presidente da maior nação do mundo". As entrevistas, gravadas no começo do dia, foram ao ar durante o pré-jogo e o intervalo da partida entre o Pittsburgh Steelers e o Washington Redskins. Ambos os programas foram apresentado por Gray na rádio Westwood One. Os dois times têm base em Estados decisivos para as eleições -- a Pensilvânia e a Virginia.