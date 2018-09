Obama e McCain vão se encontrar na 2a para discutir cooperação O presidente eleito dos Estados Unidos, Barack Obama, vai se encontrar com seu ex-adversário, o senador republicano John McCain, na segunda-feira, para conversar sobre as maneiras que eles têm para trabalhar juntos, informou uma porta-voz de Obama nesta sexta-feira. O encontro vai acontecer em Chicago, na sede da equipe de transição de Obama, duas semanas depois da vitória do democrata nas eleições presidenciais, em 4 de novembro. "É sabido que eles dividem o importante pensamento de que os norte-americanos querem e merecem um governo mais efetivo e eficiente. Eles vão discutir maneiras de trabalhar juntos para transformar isso numa realidade", disse Stephanie Cutter, porta-voz da equipe de transição de Obama. Ela afirmou que os dois serão acompanhados pela senadora republicana Lindsey Graham, amiga pessoal de McCain, e pelo futuro chefe de gabinete de Obama, Rahm Emanuel. (Reportagem de Deborah Charles)