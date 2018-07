Obama e McCain voltam a Washington para votar socorro a Wall St Os candidatos à presidência dos EUA Barack Obama e John McCain voltarão a Washington na quarta-feira para participar de uma votação no senado de um pacote de socorro financeiro de 700 bilhões de dólares, disseram auxiliares de ambos na terça-feira. McCain, senador republicano por Arizona, e Obama, senador democrata por Illinois, conclamaram os legisladores a reiniciar as negociações sobre o projeto de lei para salvar instituições financeiras, depois de a Câmara dos Deputados ter rejeitado o socorro na segunda-feira. O Senado dos EUA marcou para a noite de quarta-feira a votação de um pacote de 700 bilhões de dólares, que incluirá um aumento no valor dos depósitos bancários segurados pelo FDIC (Federal Deposit Insurance Corp, um órgão governamental) para 250 mil de dólares, contra 100 mil dólares previstos anteriormente. O líder da maioria Harry Reid, senador democrata por Nevada, recebeu um consenso unânime do Senado para marcar a votação sobre o pacote que, diz a Casa Branca, é necessário para evitar uma grande crise econômica. (Reportagem de Jeff Mason e Joane Allen)