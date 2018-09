Obama e Michelle relembram vitória em 1ª entrevista de TV

O presidente eleito dos Estados Unidos, Barack Obama, e sua mulher, Michelle, concederam na noite de sexta-feira sua primeira entrevista televisiva desde a eleição, no dia 4 de novembro. A entrevista ao programa Sixty Minutes, da rede americana de TV CBS, será transmitida na noite de domingo e até agora apenas alguns trechos foram divulgados. Obama e Michelle falaram sobre como se sentiram e o que falaram no momento em que souberam da vitória. "Eu me lembro de estar assistindo a um dos canais e um deles mostrou a foto de Obama e disse: "Barack Obama, presidente eleito", lembrou Michelle. "E eu olhei para ele e disse: Você é o quadragésimo quarto presidente dos Estados Unidos. Uau, em que país nos vivemos". Obama disse ao programa que, em seguida, ela completou: "Você vai levar as crianças amanhã para a escola?" Michele riu e disse que não tinha falado a frase. Obama retrucou dizendo que ela disse sim, "só que não naquela hora". BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.