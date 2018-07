Obama: É 'preferível' evitar uma invasão isralense em Gaza

Ele disse que persuadir Israel a não atacar dependeria do sucesso dos esforços de líderes do Oriente Médio para dar fim ao lançamento de foguetes do Hamas contra Israel.

"Nenhum país do mundo iria tolerar uma chuva de mísseis sobre os seus cidadãos vindos de fora de suas fronteiras", disse Obama em uma entrevista coletiva durante uma visita à Tailândia. "Estamos totalmente favoráveis ao direito de Israel de se defender."

As forças israelenses atingiram militantes de Gaza no quinto dia consecutivo neste domingo, e seu exército estaria preparado para uma possível invasão terrestre, embora o Egito, que tenta mediar, tenha dito que há esperança de um cessar-fogo.

Questionado sobre se ele acreditava que uma invasão terrestre israelense provocaria uma escalada do conflito e se ele iria apoiar tal movimento, Obama disse que tinha estava em contato regular com os líderes do Egito e da Turquia para garantir a sua ajuda para evitar os foguetes do Hamas, que ele chamou de "eventos precipitantes" no conflito.

"Minha mensagem para todos foi de que Israel tem todo o direito de esperar que não ocorram disparos de mísseis em seu território", disse Obama em seu primeiro comentário público sobre a crise de Gaza.

"Se isso pode ser feito sem um aumento da atividade militar em Gaza, que é preferível, não apenas para o povo de Gaza, mas também é preferível para os israelenses porque, se as tropas israelenses estão em Gaza, há muito mais risco de incorrer em mortes ou ferimentos ", disse ele.

"Nós vamos ver que tipo de progresso que podemos fazer nas próximas 24, 36, ou 48 horas", acrescentou Obama.