Obama e premiê japonês acertam cooperação contra crise O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, conversou por telefone com o primeiro-ministro japonês, Taro Aso, na quarta-feira, sobre a necessidade de uma cooperação próxima para superar a crise econômica mundial, informou a Casa Branca nesta quinta-feira. No que a Casa Branca classificou como uma conversa "substancial e ampla", os dois líderes também concordaram em trabalhar em parceira nas negociações entre os seis países envolvidos nas conversas sobre o fim do programa nuclear da Coreia do Norte. (Reportagem de Ross Colvin)