Obama e Romney caçam votos em Estados estratégicos do Meio-Oeste

Participando de eventos concorrentes em Ohio e Wisconsin, os dois candidatos travaram um duelo sobre a questão econômica, num dia em que o índice de desemprego subiu ligeiramente, chegando a 7,9 por cento, o mesmo tempo em que também cresceu o ritmo de contratações.

Em Wisconsin, onde as pesquisas apontam Obama à frente, o republicano Romney disse que os dados sobre o mercado de trabalho são mais uma prova do fracasso da liderança do democrata.

"A questão dessa eleição se resume ao seguinte: vocês querem mais do mesmo, ou querem uma mudança real", disse Romney num subúrbio de Milwaukee, após receber o apoio do astro do futebol americano Bart Starr.

Já Obama disse que os dados do emprego apontam um "verdadeiro progresso".

Falando em Ohio, onde um em cada oito empregos está relacionado ao setor automobilístico, o presidente criticou o rival por ter declarado recentemente que a Chrysler pretende transferir a produção da marca Jeep para a China. A Chrysler negou ter essa intenção, e afirmou estar contratando mais operários para ampliar a sua produção de jipes em Ohio. Segundo Obama, a declaração de Romney foi uma manobra do republicano para assustar o eleitorado local.

"Sei que estamos perto de uma eleição, mas isto não é um jogo. Há os empregos das pessoas, as vidas das pessoas. Você não assusta norte-americanos trabalhadores só para ganhar alguns votos."

A quatro dias da eleição, Obama e Romney permanecem em empate técnico nas pesquisas de âmbito nacional, mas o presidente tem ligeira vantagem nos Estados que devem ser decisivos para alcançar os 270 delegados no Colégio Eleitoral.

Várias pesquisas mostram Obama um pouco à frente em quatro Estados --Ohio, Iowa, Nevada e Wisconsin--, o que lhe daria 277 delegados, salvo em caso de surpresas em algum Estado considerado solidamente democrata.

Obama deve visitar Ohio nos próximos três dias, e irá encerrar sua campanha na segunda-feira com um giro pelo Meio-Oeste --Wisconsin, Ohio e Iowa.

Para vencer a eleição, Romney precisa conquistar pelo menos um desses Estados no Meio-Oeste, ou surpreender em algum Estado tido como democrata.

Ele está perto do presidente nas pesquisas em quatro outros Estados que, somados, têm 55 votos no Colégio Eleitoral --Flórida, Virgínia, Colorado e New Hampshire.

Uma série de pesquisas Reuters/Ipsos mostra Obama à frente entre prováveis eleitores pela escassa margem de 3 pontos percentuais na Virgínia e 2 pontos em Ohio e na Flórida. No Colorado, há empate numérico.

(Reportagem adicional de Steve Holland em Wisconsin e Susan Heavey em Washington)