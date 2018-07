Obama e Romney 'caçam' votos em faculdades A menos de três semanas do dia da eleição presidencial norte-americana, o voto juvenil está novamente em pauta. Um estudante preocupado com seu futuro profissional fez a primeira pergunta no debate de terça-feira na Universidade Hofstra, e ambos os candidatos montaram amplas operações em campi universitários de Estados estratégicos.