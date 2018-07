Obama e Romney discutem política externa em último debate nos EUA

O debate era a última oportunidade importante para os dois candidatos apelarem diretamente a milhões de eleitores --especialmente aos cerca de 20 por cento de indecisos ou àqueles que ainda podem mudar o seu apoio para a eleição de 6 de novembro.

Assuntos quentes da agenda global, como a Líbia e o Irã, devem ganhar destaque neste debate, com Romney buscando colocar pressão em Obama sobre o que o republicano considera como uma reação fraca ao assassinato do embaixador norte-americano na Líbia em 11 de setembro e às ambições nucleares iranianas.

As apostas são altas no encontro de 90 minutos na Lynn University, em Boca Raton, na Flórida, moderado por Bob Schieffer, do CBS News.

Os dois candidatos estão empatados em 46 por cento cada um na mais recente pesquisa online diária Reuters/Ipsos. Outras pesquisas mostram um quadro semelhante.

