Obama e sul-coreano Lee querem impedir programa nuclear da Coreia do Norte O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, falou com o presidente da Coreia do Sul, Lee Myung-bak, na terça-feira sobre o teste nuclear "altamente provocativo" da Coreia do Norte e concordaram em trabalhar com o Conselho de Segurança das Nações Unidas para tratar do tema, disse a Casa Branca em comunicado.