Obama escolhe especialista em clima como consultor científico

O presidente eleito dos Estados Unidos, Barack Obama, enfatizou neste sábado, 20, sua intenção de impulsionar iniciativas climáticas ao nomear John Holdren, especialista em energia e clima, novo consultor científico da Casa Branca. Holdren é um cientista da Universidade de Harvard que se concentrou nas causas e conseqüências da mudança do clima e defende o desenvolvimento sustentável. Ele também fez pesquisas extensas a respeito dos perigos das armas nucleares. Veja também: Completando gabinete, Obama anuncia últimos quatro nomes O gabinete do presidente eleito Obama se comprometeu a priorizar e a encorajar descobertas científicas em áreas como a da energia alternativa e da busca por cura de doenças ao anunciar a escolha de Holdren e de outros dez cientistas de ponta como conselheiros no programa semanal de rádio e TV do partido Democrata. "Hoje, mais do que nunca, a ciência tem a chave para nossa sobrevivência como um planeta e nossa segurança e prosperidade como nação", disse Obama. "É hora de mais uma vez colocarmos a ciência no topo de nossa agenda e trabalhar para restaurar o lugar da América como líder mundial em ciência e tecnologia." "Da viagem à lua, ao mapeamento do genoma humano e à invenção da internet, a América sempre foi a primeira a cruzar as novas fronteiras", declarou Obama. Ele disse que o governo teve um papel importante ao apoiar tais descobertas e poderia fazer o mesmo no futuro. A administração Bush teve uma relação conturbada com a comunidade científica e foi acusada pelos críticos de ter ignorado evidencias científicas em sua tentativa de marcar pontos políticos em questões como o aquecimento global. Holdren, que leciona na Kennedy School of Government, em Harvard, irá liderar a pasta de Política para Ciência e Tecnologia da Casa Branca. Ele é ex-presidente da Associação Americana para o Desenvolvimento da Ciência. Obama, que tomará posse em 20 de janeiro, concluiu esta semana a nomeação de seus secretários. Na sexta-feira, ele apresentou o congressista republicano Ray LaHood para comandar o Departamento de Transportes e a deputada democrata da Califórnia Hilda Solis para ser a secretária do Trabalho. Depois de trabalhar por semanas em sua cidade natal, Chicago, para formar sua equipe, Obama viaja neste sábado para o Havaí, onde comemorará o Natal e passará férias com a família.