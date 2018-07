Obama escolhe Joseph Biden como vice, diz CNN O candidato democrata à Presidência dos Estados Unidos, Barack Obama, escolheu Joseph Biden como seu vice, informou a CNN no sábado, citando várias fontes no Partido Democrático, porém sem dar seus nomes. Biden, 65, é presidente do Comitê de Relações Exteriores do Senado e é altamente respeitado em questões internacionais. Obama enfrenta o republicano John McCain na eleição presidencial de 4 de novembro. McCain ainda não anunciou sua escolha.