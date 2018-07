Obama espera selar indicação e Hillary diz seguir na disputa

O senador Barack Obama espera selar a indicação do Partido Democrata para ser o indicado à Presidência dos Estados Unidos. Mas Terry McAuliffe, o chefe da campanha de sua rival, Hillary Clinton, negou nesta terça-feira que ela pretenda reconhecer a vitória de Obama em seu discurso de encerramento da corrida eleitoral. Faltam 40 votos para o senador alcançar a marca de 2.218 votos que precisa para selar a indicação à presidência. Apenas um total de 31 delegados estão em disputa nas duas primárias eleitorais realizadas nesta terça-feira, em Montana e Dakota do Sul - as prévias que marcam o fim da temporada de primárias democratas. Mas Obama espera faturar o apoio dos chamados superdelegados de seu partido, que ainda não optaram por ele ou por Hillary. Os superdelegados são representantes do partido que têm plena liberdade para votar no candidato de sua preferência. Entre eles há desde altos representantes do partido, como o ex-vice presidente Al Gore e o ex-presidente Jimmy Carter, até líderanças estaduais de pouco renome. Relatos "incorretos" De acordo com a agência de notícias Associated Press, dois destacados representantes da campanha de Hillary teriam dito que a disputa estaria encerrada na prática. Em seu discurso de encerramento da campanha, em Nova York, a senadora, ainda que não fosse admitir a derrota, pretendia reconhecer que Obama desfruta do número suficiente de delegados para faturar a indicação. Mas, segundo declarações de Terry McAuliffe, os relatos são "100% incorretos". "Como presidente da campanha, posso dizer honestamente que, até que alguém alcance a marca, a campanha prossegue", afirmou. "Temos duas votações importantes hoje e acreditamos que iremos conseguir que um número suficiente de superdelegados apóiem a senadora Clinton", acrescentou. Número mágico Caso Obama fature o apoio dos 40 superdelegados que ainda faltam para alcançar o que a imprensa americana tem chamado de "número mágico", Hillary se veria pressionada a reconhecer a derrota. Mas outra opção é que ela leve a disputa até a convenção do Partido Democrata, em agosto. No último fim de semana, o Partido Democrata decidiu dar representatividade aos delegados da Flórida e do Michigan, que haviam sido punidos por terem antecipado a data de suas primárias. Pela decisão, os delegados de cada um dos Estados terão direito a meio voto na convenção. Hillary faturou um número superior de representantes em cada Estado, mas seus correligionáris discordaram da decisão que concedeu delegados a Obama em Michigan, já que o nome dele não estava na cédula eleitoral na disputa no Estado. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.