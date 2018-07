Obama está a caminho da reeleição, aponta pesquisa britânica

A eleição é considerada muito equilibrada, mas as pesquisas preveem que Obama ganhará quase dois terços dos votos no Colégio Eleitoral nos nove Estados vistos como decisivos para o resultado da votação.

"Estamos prevendo que Obama vai manter a Presidência, mas por uma margem menor do que em 2008", disse o presidente do YouGov, Peter Kellner, em comunicado. O YouGov realizou a pesquisa em 27 Estados dos EUA.

Obama tem uma vantagem clara a um dia da votação --237 votos garantidos ante 191 de Romney no Colégio Eleitoral-- e o YouGov garantiu que a maioria dos institutos de pesquisa teria que estar "sistematicamente errada" para apontar uma vitória de Romney. São necessários 270 votos no Colégio Eleitoral para ser eleito presidente.

O YouGov notou o potencial, no entanto, de uma repetição do que aconteceu na eleição de 2000, quando George W. Bush foi eleito presidente pelo Colégio Eleitoral apesar de ter perdido para Al Gore no voto popular.

"Em uma disputa tão acirrada, sem dúvidas que os democratas estão preocupados não apenas em perder a Casa Branca, mas também estão preocupados sobre a nuvem que pode permanecer sobre o segundo mandato de Obama se ele não vencer no voto popular", disse Kellner.

Críticos afirmam que Obama não cumpriu as expectativas da campanha que o levou à Presidência em 2008. Certamente ele terá uma vitória menos convincente do que há quatro anos -- 303 votos no Colégio Eleitoral agora ante os 365 de 2008, segundo a pesquisa.

Mas Romney também encontrou dificuldades em ganhar os votos de eleitores independentes e precisou passar por um prolongado e desgastante processo de prévia dentro do Partido Republicano.

"Aconteça o que acontecer amanhã, inegavelmente essa será uma eleição histórica", disse Kellner.

A votação começa às 7h da manhã (10h de Brasília) na terça-feira.