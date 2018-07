Obama exibe anúncio de meia hora na TV

Um comercial de meia hora do candidato presidencial democrata Barack Obama será exibido nesta quarta-feira por três das principais emissoras americanas. Estima-se que o anúncio tenha custado um total de US$ 6 milhões - o que faria do comercial a mais cara publicidade da história da TV americana. O comercial de meia hora será exibido às 20h do horário de Washington (22h de Brasília) nas redes CBS, NBC e Fox. A exibição em horário nobre fez com que as emissoras americanas tivessem que reajustar as suas programações. Até mesmo a Liga de Beisebol do país concordou em atrasar o início de uma partida de sua Série Mundial, transmitida pela rede Fox, para permitir a exibição do comercial de Obama. Ainda não se sabe o formato exato do anúncio, se ele será um pronunciamento para a nação feito pelo candidato ou se será um documentário sobre a campanha e os temas defendidos pelo democrata. O anúncio político é um fato raro nos Estados Unidos. Antes de Obama, apenas o candidato independente e bilionário Ross Perot havia comprado em 1992 faixas de programação de trinta minutos em redes de TV. Obama, que ao contrário do rival não recorreu ao financiamento público de sua campanha, obteve um total de US$ 660 milhões em doações - cifra superior ao dobro do total colhido pelo republicano. Por conta disso, o democrata tem superado em muito o seu rival, o republicano John McCain, em termos de anúncios de TV e de rádio, que têm sido exibidos em Estados considerados cruciais para a disputa deste ano. A campanha do democrata tem exibido um total de 7.700 comerciais por dia, o dobro do que vem sendo divulgado pela campanha de McCain. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.