Obama fica 'chocado' com vídeo e apoia suspensão de astro da NFL

E a Casa Branca acredita que a suspensão por tempo indeterminado aplicada pela NFL ao astro do Baltimore Ravens acabou sendo "apropriada", afirmou o chefe de gabinete do governo dos EUA.

"O presidente ficou chocado com o que viu, vamos dizer assim", afirmou Denis McDonough em programa da NBC.

O Baltimore Ravens dispensou Rice, de 27 anos, na última segunda-feira, depois que o vídeo, no qual ele aparece dando um soco em Janay Palmer, hoje sua esposa, em um elevador do hotel Atlantic City, foi divulgado no site TMZ.

A Casa Branca afirmou em comunicado na segunda-feira que "bater em uma mulher não é algo que um homem de verdade faça" e que "como qualquer norte-americano, ele (Obama) acredita que a violência doméstica é desprezível e inaceitável em uma sociedade civilizada".

Um vídeo divulgado anteriormente mostrava apenas o momento em que Rice puxava Palmer, já inconsciente, pelos cabelos para fora do elevador, mas não o soco em si.

O comissário da NFL, a principal liga de futebol americano do país, Roger Goodell, disse que a liga não havia visto o vídeo de Rice agredindo Palmer até o momento da publicação no TMZ.

Mas, segundo apurou a agência Associated Press, um policial já havia encaminhado a fita aos dirigentes da NFL em abril.

McDonough não fez muitos comentários a respeito de como a NFL estava lidando com o caso, mas disse que "todos nós sabemos que a suspensão por tempo indeterminado de Ray Rice parece ter sido a coisa mais correta a ser feita."

O ex-diretor do FBI Robert Mueller vai liderar uma sindicância para apurar como a NFL tratou o acontecimento diante das provas que haviam, como o vídeo com as imagens do elevador.

A senadora democrata Kirsten Gillibrand, de Nova York, disse à emissora CBS que se Goodell mentiu a respeito de quando a NFL viu o segundo vídeo "então ele terá que recuar e admitir o erro".

Gillibrand é uma das 16 parlamentares que pressionam Goodell e a NFL a adotarem políticas de tolerância zero contra a violência doméstica.

(Por Timothy Gardner)