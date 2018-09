Obama fica próximo de indicação democrata à Casa Branca O pré-candidato democrata à Presidência dos EUA, Barack Obama, se aproximou da indicação do partido para as eleições presidenciais deste ano na terça-feira, mas sua rival Hillary Clinton se recusa a desistir da disputa. Nas primárias de terça-feira, Obama venceu em Oregon enquanto Hillary triunfou em Kentucky. Os resultados deram ao senador por Illinois a maioria em número de apoios de delegados conquistados durante a longa batalha Estado-a-Estado pela indicação democrata. Obama espera que o resultado marque o início do fim da dura disputa e volta suas atenções à disputa presidencial com o republicano John McCain. "Voltamos a Iowa com a maioria dos delegados eleitos pelo povo americano e vocês me colocaram ao alcance da indicação democrata à Presidência dos Estados Unidos", disse Obama em comício em Iowa, local da vitória do senador na primeira disputa pela indicação democrata em 3 de janeiro. Obama, 46, retomou o tema da mudança que o impulsionou nas primeiras votações intrapartidárias. Ele descreveu a disputa com McCain, 71, como "mais do mesmo versus mudança. É o passado contra o futuro". Mas Hillary não deu sinais de que pretende desistir. "Continuarei a mostrar nosso ponto até termos um indicado --quem quer ele seja", disse ela, que prometeu a simpatizantes permanecer na disputa até que a votação para a escolha democrata termine em 3 de junho. "Temos de escolher o indicado que esteja melhor posicionado para vencer em novembro, e alguém que esteja melhor preparado para lidar com os enormes desafios desses tempos difíceis", disse a senadora por Nova York e ex-primeira-dama em Louisville. Mesmo após a contagem dos votos de terça-feira, Obama ainda ficará cerca de 70 delagados aquém dos 2.026 necessários para obter a indicação na convenção do Partido Democrata marcada para agosto. (Reportagem adicional de Jeff Mason e Ellen Wulfhorst)