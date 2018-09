Obama In Rio

E pensar que, para estar à disposição do presidente dos EUA neste fim de semana, Adelaide declinou de um convite do Paulo Coelho para comemorar ontem, com 140 amigos, o Dia de São José em Istambul! Quando lhe deram a notícia de que o discurso do homem havia migrado para dentro do Teatro Municipal, era tarde demais para chegar a tempo da boca-livre na Turquia. Sinceramente, não sei como o tempo não fechou na hora.

Não deve ter sido o único contratempo na estrutura de organização da visita provocado pela mudança de última hora na programação. Ainda que - em relação ao carnaval, por exemplo - a quantidade de seguranças em atividade na Cinelândia seja maior que o número de banheiros químicos solicitados para o evento, vai sobrar cabine para quem quiser fazer xixi no centro do Rio, no domingo, justo quando a venda de cerveja estará proibida em toda a região. Pior ainda: será que, se rolar no palco um selinho da Hebe no Obama, o público que estiver fora do teatro vai poder ver no telão?

Tomara que de todos esses desencontros restem algumas lições para que não se repitam os mesmos erros no Rock in Rio, na Copa do Mundo, na Olimpíada... Ou, um dia, o Cacique Cobra Coral perde a paciência e acaba jogando água da chuva no chope do carioca.

Cargo sublime

Henrique Meirelles precisa tomar cuidado com olho grande. "Autoridade olímpica", em Brasília, é o que mais tem, mas só no caso do ex-presidente do Banco Central o título não é metáfora.

O cara

Em entrevista ao jornal inglês The Guardian, Woody Allen contou que sua jovem mulher, Soon-Yi Previn, não assistiu a 60% de seus filmes e tem horror de ouvi-lo tocar clarinete. Será que ele é melhor ainda fazendo sexo, caramba?

Fenômeno Dilma

Como é que pode se expor ao lado da Hebe, da Shakira e do Obama e, ainda assim, parecer mais discreta que o Lula no exercício da Presidência?

Que coisa!

E o mandato-tampão do Agripino Maia na presidência do DEM, hein?! Quando a gente pensa que já viu tudo na vida...

Fala sério!

Ronaldo Fenômeno cravou 73,5 kg na balança que levou para se pesar no humorístico CQC. Teve gente que não entendeu a piada.

Atração fatal

Esse pessoal de cinema - ô, raça! - não toma jeito! Corre em Hollywood a disputa pelo título "Os 50 de Fukushima".

Casal 20

Sérgio Cabral disfarça bem, mas está louco para apresentar um de seus filhos à primogênita dos Obamas. Repara só!

Más companhias

A Justiça decidiu que Nenê Constantino terá que receber a polícia todos os dias em casa. Vão acabar se dando bem.

Piada pronta

De José Serra, puxando papo com FHC, sem conseguir controlar a vontade de rir: "A quantas anda a refundação do PSDB? Ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka!"

Trajetória incomum

Nascido na ebulição teatral dos anos 1980, Ulysses Cruz não sabe onde errou. Foi assistente de direção do lendário Antunes Filho, teve sua própria companhia, montou Frank Wedekind e Nelson Rodrigues, adaptou Roland Barthes, dirigiu no palco Renata Sorah e Antônio Fagundes... Essa semana, ele foi demitido do Domingão do Faustão.