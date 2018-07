Obama incentiva plano energético em turnê ao estilo de campanha

Em uma parada em Las Vegas, Nevada, o presidente democrata tentou conter críticas republicanas de suas políticas energéticas enquanto propunha incentivos tributários para empresas que comprassem caminhões de gás natural, que ajudariam a criar a demanda por fornecimentos domésticos abundantes do combustível.

Os republicanos censuram o modo como Obama lida com a questão da energia, e ficaram furiosos com sua decisão de bloquear o oleoduto Keystone XL do Canadá para o Texas, que, segundo eles, iria criar empregos e reduzir a dependência norte-americana do petróleo do Oriente Médio.

Obama disse que os Estados Unidos precisam de "uma estratégia completa" para desenvolver os recursos energéticos no país, e que ao fazer isso seriam criados empregos americanos. Os críticos reclamam que Obama, que se prepara para a eleição de 6 de novembro, em que busca um segundo mandato, favorece a agenda verde sobre o desenvolvimento energético tradicional de gás e petróleo.

"Um grande lugar para começar é com o gás natural", disse Obama durante visita a uma instalação da UPS em Las Vegas, que recebeu um estímulo para investir em veículos de gás natural liquefeito e construir uma estação de reabastecimento público do combustível.

"Temos um estoque de gás natural debaixo dos nossos pés que podem durar quase cem anos", disse. "Desenvolvê-lo poderia abastecer nossos carros, nossas casas, e nossas fábricas de uma maneira mais limpa e mais barata. Os especialistas acreditam que pode garantir mais de 600.000 empregos até o final da década".

Obama está visitando cinco Estados: Iowa, Arizona, Nevada, Colorado e Michigan. A viagem foi feita depois de seu discurso do Estado da União, na terça-feira, no qual ele adotou um tom combativo contra os republicanos do Congresso e falou da necessidade de reduzir a desigualdade de renda.

As taxas de aprovação de Obama caíram em meio à preocupação dos eleitores com a economia, mas sua popularidade está alta e em algumas pesquisas de opinião ficou acima da importante marca de 50 por cento.

No discurso de terça-feira para uma sessão conjunta do Congresso, Obama falou do setor de gás natural em expansão do país, que cresceu dramaticamente nos últimos anos com os avanços na tecnologia que desbloquearam vastas reservas.

(Reportagem adicional de Ayesha Rascoe)