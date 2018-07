Obama inicia viagem de dois dias pelo crucial Estado da Flórida

Obama tenta manter o impulso tomado com a convenção do Partido Democrata nesta semana e ao mesmo tempo superar os dados ruins sobre desemprego, recém-divulgados.

O presidente espera que a popularidade do ex-governador da Flórida o ajude com os eleitores não filiados. Provavelmente eles determinarão o vitorioso no Estado, em novembro: Obama ou republicano Mitt Romney.

"Ele (Obama) está trabalhando duro pela classe média. Ele está trabalhando duro pela Flórida", afirmou Crist em comício para 11 mil pessoas.

(Por Jeff Mason)