Obama inspira souvenires ao redor do mundo No mundo inteiro, todo mundo parece querer um pedaço de Barack Obama. O interesse pelo presidente eleito dos Estados Unidos virou um excelente negócio para os vendedores de souvenires. No Japão, a moda é usar máscaras com o rosto de Obama. A fábrica Ogawa Rubber Inc, no norte de Tóquio, diz ter produzido e vendido mais de 2.500 máscaras de Obama desde dezembro. Outras mil máscaras estão sendo produzidas. A fábrica, que produz máscaras de vários políticos e celebridades, disse que a versão de Obama logo se tornará seu produto mais bem sucedido, vendendo mais que a atual máscara mais popular, a do ex-premiê japonês Junichiro Koizumi. "Acredito que, ao contrário das máscaras de políticos japoneses, a máscara de Obama irradia algo que conquista o coração das pessoas. Acho que muita gente sente esta energia", disse o presidente-executivo da empresa, Takahiro Yagihara. A máscara é vendida por 2.200 ienes (24 dólares) em lojas de brinquedos e fantasias no Japão. Do México a Moscou, as empresas estão fazendo produtos especiais para a posse de Obama, esperando que o primeiro presidente negro dos Estados Unidos, cujo maior desafio será pôr a economia de volta nos trilhos, ajude-os a melhorar as suas próprias finanças. Além das máscaras japonesas, Obama inspirou bonecos de madeira russos, uma edição limitada de cervejas quenianas e camisetas com imagens de Obama com roupas típicas de judeus ortodoxos.