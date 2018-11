Obama lança fora na abertura da temporada de beisebol

Vestindo com o casaco vermelho do Washington Nationals, mas com o boné preto do seu time do coração Chicago White Sox, o lançador canhoto abriu o campeonato com um arremesso simbólico antes da partida dos Nationals contra o Philadelphia Phillies.

"Foi um pouco alto. Alto e para fora", disse um sorridente Obama após seu arremesso para o jogador do Nationals Ryan Zimmerman.

O evento desta segunda-feira acontece 100 anos após William Howard Taft, o 27o presidente dos EUA, ter se tornado o primeiro presidente a realizar o lançamento de abertura da temporada, no dia 14 de abril de 1910. O time de Washington na época, o Senators, derrotou uma equipe antiga da Filadélfia, o Athletics, por 3-0.

Após o lançamento, Obama visitou a cabine de transmissão de uma emissora local, que questionou o presidente por estar usando o boné de outro time.

Obama defendeu-se afirmando que Chicago continua sendo sua casa.

"Eu queria que os Nats fossem bem. Eu amo o time, é ótimo para a cidade, mas eu sou um garoto do sul", brincou Obama.

O presidente disse que ficou "um pouco decepcionado" com seu arremesso e criticou sua própria atuação ao rever o lance na tevê.

"É uma pena. Soltei a bola um pouco alta, um pouco cedo demais", lamentou Obama, que acompanhou apenas o começo do jogo.

(Reportagem de Patricia Zengerle)