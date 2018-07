Obama lidera lista da Forbes como mais poderoso e Dilma é 22a

Obama superou o presidente chinês, Hu Jintao, antes o número um no ranking anual da revista.

A chanceler alemã, Angela Merkel, continuou a ser a mulher mais poderosa em quarto lugar na lista, com a maior economia da Europa continuando a exercer sua influência sobre a conturbada União Europeia. A presidente Dilma Rousseff aparece como a 22a mais poderosa do mundo.

O primeiro-ministro russo, Vladimir Putin, que está concorrendo novamente à Presidência de seu país, foi número dois e Hu ficou em terceiro lugar. O chinês está gerenciando a transição gradual do poder para outras pessoas na China.

"Os EUA continuam sendo, indiscutivelmente, a nação mais poderosa do mundo, com a maior economia, os mais inovadores e o Exército mais mortal", escreveu a Forbes.

Nas avaliações sobre o desempenho, a aprovação de Obama tem caído no país, enquanto ele luta contra o desemprego persistentemente elevado e uma economia morna, mas sua sorte no cenário mundial tem sido bastante diferente.

Sob ordens de Obama, Bin Laden, que ajudou a orquestrar os ataques de 11 de setembro de 2001 contra os Estados Unidos, foi localizado no Paquistão e morto em maio, após 10 anos na clandestinidade.

Os Estados Unidos juntaram-se à intervenção da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) na Líbia, que começou com ataques aéreos em março e levou eventualmente à morte de Gaddafi em outubro.

O cofundador da Microsoft, Bill Gates, é o número cinco e foi o primeiro executivo corporativo na lista, graças ao apoio dado à produção de uma vacina contra a malária que recentemente foi aprovada em importante estudo clínico.

"O objetivo de Gates é eliminar doenças infecciosas como a principal causa de morte em sua vida. Ele pode ter sucesso", escreveu a Forbes.

Mark Zuckerberg, de 27 anos de idade e criador do site de redes sociais Facebook, ficou na nona posição, ante o número 40 na votação do ano passado, entre o presidente do Federal Reserve dos Estados Unidos, Ben Bernanke (número 8), responsável pela política monetária da maior economia do mundo, e o primeiro-ministro britânico, David Cameron (número 10).

"O que a CIA não conseguiu fazer em 60 anos, Zuck (Zuckerberg) tem feito em 7: saber o que 800 milhões de pessoas pensam, leem e ouvem", disse a Forbes.

O rei do maior produtor mundial de petróleo, a Arábia Saudita, Abdullah bin Abdulaziz al Saud, veio em sexto lugar e o papa Bento 16 foi o número 7.

