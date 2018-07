Obama lidera McCain por 9 pontos, indica pesquisa nos EUA

O democrata Barack Obama está na frente do republicano John McCain por nove pontos na corrida presidencial dos Estados Unidos, segundo pesquisa Reuters/C-SPAN/Zogby divulgada neste sábado, 25. Obama tem 51% das intenções de voto, contra 42% de McCain. A pesquisa tem margem de erro de 2,9 pontos. Na sexta-feira, Obama liderava por 10 pontos. Veja também: Participação nas eleições antecipadas pode atingir 30% The New York Times anuncia apoio a Obama Enquete: Você votaria em McCain ou Obama? Confira os números das pesquisas nos Estados Obama x McCain Entenda o processo eleitoral Cobertura completa das eleições nos EUA Neste final de semana, Obama fez uma pausa na sua campanha para visitar sua avó maaterna, que está muito doente, no Havaí. O candidato passou nove horas na última sexta-feira ao lado de Madelyn Dunham, que ajudou sua mãe a criá-lo, em Honolulu, no Havaí, cidade onde Obama nasceu e passou parte de sua infância. A decisão de interromper a campanha reflete a profundidade da relação dos dois e a gravidade da doença de Dunham. "Sem entrar em muitos detalhes, ela está gravemente doente. Não temos certeza, mas temo que ela não consiga chegar até a eleição", disse Obama ao programa Good Morning America, da TV CBS, na sexta. "Estamos rezando por ela. Queria ter a certeza que poderia sentar e conversar com ela. Não queria perder esta oportunidade"Obama deve retomar a campanha neste sábado, com comícios em Nevada e no Novo México. McCain O candidato republicano, John McCain, depois de passar a sexta-feira no Colorado,também estará no Novo México. A proporção de eleitores democratas têm crescido no oeste do país, principalmente em Nevada, Colorado e Novo México, devido ao aumento da população hispânica na região e estes três Estados podem ser cruciais. No Colorado, McCain atacou a política fiscal de Obama, dizendo que ela prejudicará a classe média. A estratégia de McCain e o desempenho ruim nas pesquisas têm criado divisões entre os republicanos. Dois membros do partido criticaram publicamente o candidato. "Eu teria feito a campanha de uma maneira diferente nas últimas semanas", disse o deputado Paul Ryan, de Wisconsin, a um jornal local. McCain e sua vice, Sarah Palin, lançaram ataques pessoais a Obama na última semana. Após compará-lo com terroristas, os republicanos chamaram o rival de "socialista", por suas propostas fiscais. O ex-governador da Pensilvânia Tom Ridge disse em entrevista ao Pittsburgh Tribune-Review que a disputa em seu Estado poderia estar diferente se ele fosse escolhido como vice no lugar de Palin. A Pensilvânia é um Estado crucial na disputa do colégio eleitoral. "Seria bobagem não admitir isto publicamente", disse Ridge, que depois soltou um comunicado dizendo que respeita Palin e que foi mal interpretado.