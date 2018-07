Obama lidera por 14 pontos, diz pesquisa CBS/NYT A três semanas da eleição presidencial norte-americana, o candidato democrata, Barack Obama, está 14 pontos à frente do republicano John McCain, segundo pesquisa CBS News/New York Times divulgada na terça-feira. Obama tem 53 por cento das intenções de voto em nível nacional, contra 39 por cento de McCain. A margem é 3 pontos superior à da pesquisa de 6 de outubro. Em meio à crise financeira, ambos os candidatos começam a se preparar para o terceiro e último debate, na quinta-feira às 22h (hora de Brasília), em Hempstead, Nova York. "Entre os independentes que são prováveis eleitores -- um grupo que oscilou entre McCain e Obama ao longo da campanha -- a chapa democrata agora lidera por 18 pontos. McCain liderava entre os independentes na semana passada", disse a CBS News. O eleitorado em geral considera que Obama faz uma campanha mais positiva, e 61 por cento dos entrevistados acham que McCain passa mais tempo atacando seu rival do que fazendo propostas. Só 27 por cento acham isso de Obama. As opiniões favoráveis sobre o republicano caíram de 40 para 36 por cento, e agora estão abaixo das opiniões desfavoráveis, que são 41 por cento. Obama é visto favoravelmente por 50 por cento dos eleitores registrados, e desfavoravelmente por 32 por cento, segundo a CBS. A pesquisa ouviu 1.070 adultos por telefone, em todo o país, entre sexta e segunda-feira. A margem de erro é de 3 pontos percentuais. Até três semanas atrás, ambos os candidatos apareciam empatados nas pesquisas. A subida de Obama coincide com a crise econômica, em que McCain teve um desempenho muito criticado. Os dois candidatos apresentaram novas propostas econômicas nesta semana. Em outra pesquisa, da Universidade Quinnipiac /Wall Street Journal/Washingtonpost.com, Obama aparece com vantagem considerável em quatro Estados onde a disputa estava acirrada. (Reportagem de John O'Callaghan)