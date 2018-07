Obama liga para líderes no Congresso e adota tom bipartidário

"O presidente reiterou seu compromisso de encontrar soluções bipartidárias para: reduzir nosso déficit de maneira equilibrada, diminuir os impostos para as famílias de classe média e para as pequenas empresas e criar empregos", disse uma autoridade da Casa Branca por e-mail.

"O presidente disse acreditar que o povo americano enviou uma mensagem na eleição de ontem de que os líderes dos dois partidos precisam deixar de lado os interesses partidários, trabalhar em propósitos comuns e colocar os interesses do povo americano e da economia americana em primeiro lugar."

Obama conversou com o presidente da Câmara dos Deputados, o republicano John Boehner, com o líder da maioria no Senado, o democrata Harry Reid, com o líder republicano no Senado, Mitch McConnell, e com a líder democrata na Câmara, Nancy Pelosi, disse a Casa Branca.

(Reportagem de Jeff Mason)