Obama mantém liderança pós-convenção sobre Romney

Dos 1.419 possíveis eleitores pesquisados online ao longo dos últimos quatro dias, 47 por cento disseram que votariam em Obama e 43 por cento votariam em Romney se as eleições de 6 de novembro fosse realizadas hoje.

A vantagem do presidente sobre Romney na pesquisa diária apresentou os mesmo números de sábado, aumentando a pressão nos estrategistas republicanos que esperavam uma reação pós-convenção de Obama mais moderada, em consequência da divulgação dos fracos números sobre a taxa de empregos no país.

"Isso significa que (os Democratas) estão avançando bem para o resto da eleição," disse a pesquisadora da Ipsos, Julia Clark.

A vantagem de Obama já está durando mais tempo do que o curto impulso recebido por Romney, após o final da Convenção Republicana em Tampa, Flórida, no dia 30 de agosto, disse Clark.

A Convenção Democrata durou até quinta-feira à noite, em Charlotte, Carolina do Norte. "A tarefa agora e manter-se fiel à mensagem divulgada, já que ainda estamos longe da eleição," disse Clark, reiterando a sua previsão de que a diferença nos números das pesquisas entre Obama e Romney deve diminuir e se manter próxima, até 6 de novembro.

Questionados sobre "qual dos dois vai proteger os empregos americanos," 42 por cento dos 1.660 eleitores registrados escolheram Obama, enquanto 35 por cento ficaram do lado de Romney.

A vantagem de Obama nesta categoria vem crescendo de forma constante ao longo das duas últimas semanas de pesquisa diária, começando com 34 por cento em 28 de agosto, chegando a 36 por cento em 6 de setembro, e chegando ao máximo no domingo. "A opinião pública sobre a economia tem muito mais a ver com percepção pessoal do que com a realidade," disse Clark, explicando que poucas pessoas prestam atenção a números ou estatísticas.

"O fato de o diálogo estar na esfera pública e Obama está defendendo seu desempenho, é possível que parte disso esteja contando." Ao mesmo tempo, 72 por cento dos eleitores registrados entrevistados, disseram que a economia nacional e o déficit nacional estavam no caminho errado, enquanto 66 por cento disseram o mesmo sobre emprego e desemprego e 57 por cento sobre o caminho que as coisas no país estão seguindo, em geral, de acordo com os números da pesquisa de domingo.

Perguntados como se sentiam em relação a Obama, 54 por cento dos eleitores registrados foram favoráveis, enquanto que Romney ficou com 49 por cento.

Romney ficou atrás com 49 por cento dos eleitores registrados favoráveis a ele. Os resultados de domingo encerram uma série de pesquisas diárias que visam avaliar as opiniões durante as duas semanas de convenções partidárias. Para a pesquisa, eleitores registrados foram entrevistados online entre os dias 5 e 9 de setembro.

A precisão da pesquisa online Reuters/Ipsos é medida usando uma margem de erro. Neste caso, a pesquisa tem uma margem de erro de mais ou menos 2.7 pontos percentuais para todos os entrevistados.