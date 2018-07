Obama melhora imagem dos EUA no mundo, diz pesquisa O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, melhorou em seis pontos percentuais a imagem do seu país no exterior desde que foi eleito, em novembro, segundo uma pesquisa em 22 países divulgada na quinta-feira. Agora, 42 por cento das pessoas entrevistadas têm uma opinião favorável sobre os EUA.