Obama nem quer falar mais com os europeus... A Europa está magoada com Obama. Ele deu a entender, parece até que recusou mesmo, a ir a uma próxima reunião com os chefes de Estado da União Europeia. Na última, já havia se queixado pela falta de resultados. Não houve nenhum. Os europeus não se entendem nem entre eles, como dialogar com os EUA? Chegam e saem sempre divididos entre si em qualquer encontro, por mais simples que seja. A França discorda da Alemanha que discorda de todo mundo. E saem como sempre, promessas pífias de não retirar os incentivos até que a economia mundial se estabilizasse. Palavras. Nem com isso, a Alemanha e o presidente do Banco Central Europeu, Jean-Claude Trichet concordaram plenamente. Eles estão com medo da...inflação, quando a economia apenas começa a evitar a deflação.