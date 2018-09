Obama, no Japão, comemora vitória de 'xará' em eleição nos EUA A pacata cidade japonesa de Obama ficou eufórica na quarta-feira, quando seus moradores se reuniram para comemorar a vitória de Barack Obama nas eleições norte-americanas. Mais de uma centena de moradores se reuniram na rua para assistir à contagem de votos na televisão, no meio do dia, e cantaram "Obama, Obama!" quando o resultado foi anunciado em um noticiário. Alguns vestiam roupas de hula-hula, em homenagem ao Havaí, local onde Obama nasceu. A cidade tem tirado proveito do nome --"Obama" significa "praia pequena" em japonês-- para lançar produtos como hambúrgueres de peixe, bolos e espetinhos. Animados com a vitória, os moradores dizem esperar que Obama, que já mencionou a cidade japonesa em uma entrevista, os visite. "A próxima coisa que queremos é ir à Casa Branca e dançar a hula na cerimônia de posse", disse Tatsuya Sano, 45, dona de uma loja se souvenires que vende produtos relacionados a Barack Obama. Chikako Shimizu, 35, líder do grupo de dança hula "Obama girls", lançado neste ano, disse que não tinha dúvidas de que Obama ganharia. "Estava convencida de sua vitória. Não poderia estar mais feliz", disse. Os moradores da cidade de Obama planejam dançar e festejar mais à noite (manhã no Brasil).