Obama nomeia enviados para Oriente Médio e Afeganistão Em outra medida voltada para a diplomacia em sua primeira semana de governo, o presidente Barack Obama nomeou, nesta quinta-feira, enviados especiais dos Estados Unidos para duas áreas do mundo marcadas por conflitos: o Oriente Médio e a região do Paquistão e do Afeganistão. Obama escolheu George Mitchell, um ex-senador com experiência no trato de questões internacionais, como o enviado que tentará retomar as negociações de paz entre árabes e Israel. O presidente, que tomou posse na terça-feira, também escolheu o ex-embaixador norte-americano na Organização das Nações Unidas Richard Holbrooke como enviado especial ao Afeganistão e Paquistão. (Por Caren Bohan)