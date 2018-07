Obama nomeia Jack Lew para suceder Geithner no Tesouro

O presidente Barack Obama nomeou nesta quinta-feira seu chefe de gabinete, Jack Lew, para o cargo de Secretário do Tesouro.

Em uma entrevista coletiva na Casa Branca, disse ter total confiança em Lew para suceder Timothy Geithner, que preferiu não continuar no cargo por mais um mandato.

A nomeação de Lew deve ser confirmada pelo Senado.

Ele vai assumir em uma momento em que o governo Obama enfrenta disputas com os republicanos no Congresso a respeito do orçamento, especialmente sobre a redução da dívida e dos gastos do país.