Obama obtém histórica nomeação e disputa Presidência Barack Obama conquistou a indicação do Partido Democrata para disputar a Presidência dos Estados Unidos, ascendendo da obscuridade política para se tornar o primeiro negro a concorrer à Casa Branca com chances de ser eleito. O aumento de apoios de delegados não comprometidos ajudou a dar a Obama os 2.118 votos necessários para a nomeação, superando a rival Hillary Clinton, a ex-primeira dama que entrou na disputa como favorita. Obama deve aceitar a indicação na convenção democrata em agosto e vai enfrentar o republicano John McCain em novembro para suceder o presidente George W.Bush. "Hoje à noite, nós marcamos o fim de uma jornada histórica com o começo de outra", disse Obama em comentários preparados para a celebração da vitória mais tarde em St. Paul, no Estado de Minnesota, no local da convenção republicana, em setembro. "Hoje eu posso ficar diante de vocês e dizer que eu serei o candidato democrata para presidente dos Estados Unidos." A vitória de Obama sobre Hillary, projetada por redes de TV norte-americanas, veio em uma das mais acirradas disputas pela nomeação na história recente dos EUA. Cinco meses de votações e 54 idas às urnas se encerraram na terça-feira com as participações nos Estados de Montana e Dakota do Sul. Hillary, que teria sido a primeira mulher a concorrer à Presidência na história norte-americana, venceu na Dakota do Sul, somando mais de 1.900 delegados na sua campanha. Os assessores dela deram sinais mistos sobre as intenções imediatas da senadora, mas afirmaram que ela não vai admitir a derrota na terça-feira. A adversária dele, Hillary Clinton, disse em teleconferência com parlamentares de Nova York que estaria "aberta" a ser candidata a vice de Obama. Mas o comitê dela negou que Hillary vá usar um comício de terça-feira à noite em Nova York, Estado pelo qual é senadora, para reconhecer a vitória do rival. Diante da derrota, Hillary disse a membros nova-iorquinos do Congresso que estaria aberta à possibilidade de se tornar candidata a vice-presidente. Os partidários dela começaram a pressionar Obama para aceitá-la na chapa. Obama, 46, está em seu primeiro mandato no Senado dos EUA e seria o quinto presidente mais jovem da história se eleito. (Reportagem adicional de Caren Bohan, Doina Chiacu, Thomas Ferraro, Jackie Frank e Ellen Wulfhorst)