Obama obtém importante vitória na Califórnia, indicam projeções O democrata Barack Obama obteve um grande triunfo ao vencer a eleição presidencial na Califórnia na terça-feira, derrotando o republicano John McCain, segundo projeções da mídia norte-americana. A vitória de Obama era esperada e havia sido antecipada por pesquisas de opinião, que lhe davam uma vantagem de dois dígitos sobre McCain em um Estado que não apóia um republicano à Presidência desde George H.W. Bush, pai do atual presidente, na eleição de1988. Obama obtém, com a vitória na Califórnia, 55 votos no Colégio Eleitoral, um grande impulso para conquistar os 270 votos necessários para se tornar presidente, segundo o sistema norte-americano.