Obama obtém vitória importante em Ohio, segundo Fox News O democrata Barack Obama derrotou o rival republicano John McCain na votação de terça-feira em Ohio, obtendo uma vitória-chave num Estado que desde 1964 tem apoiado o vencedor na disputa à Casa Branca, segundo o canal Fox News. A maioria das pesquisas de opinião divulgadas antes da eleição dava uma vitória estreita a Obama em Ohio, um Estado que votou pelo presidente George W. Bush em 2004. Nenhum republicano chegou à Casa Branca sem vencer em Ohio. A vitória dá a Obama todos os 20 votos do Colégio Eleitoral do Estado de Ohio. O candidato à Presidência precisa obter 270 votos no Colégio Eleitoral de um total possível de 538 delegados para vencer as eleições nos Estados Unidos. Os 538 membros do Colégio Eleitoral, não o voto popular, elegem efetivamente o presidente dos EUA.