Obama pede ação para garantir que sistema de saúde dos EUA pode lidar com Ebola O presidente dos Estados Unidos Barack Obama quer que as autoridades federais tomem medidas adicionais para garantir que o sistema médico do país está preparado para seguir protocolos corretos para lidar com o Ebola, após a notícia de uma aparente violação de procedimentos em Dallas, disse a Casa Branca em uma declaração neste domingo.