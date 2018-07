Obama pede rigor com Irã e Coreia

O presidente americano, Barack Obama, afirmou ontem nas Nações Unidas que pretende iniciar uma nova era, onde os Estados Unidos se engajarão mais com o mundo, sem deixar de lado os seus próprios interesses. A proliferação nuclear, a busca pela paz com ênfase no conflito entre árabes e israelenses, a proteção do meio ambiente e a crise econômica global foram os pilares do primeiro discurso do líder americano na Assembleia-Geral da ONU.

Estrela do dia, Obama subiu ao palanque logo depois do presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva. Em seu discurso, acompanhado pela quase totalidade dos chefes de Estado presentes em Nova York, o presidente americano procurou destacar as diferenças entre seu governo e o anterior, do ex-presidente George W. Bush. "Nós reengajamos a ONU", disse Obama, arrancando aplausos dos líderes mundiais. "Nós pagamos nossas contas", afirmou, em referência direta ao governo Bush, que frequentemente não pagava suas contribuições à ONU, alegando a necessidade de reformas na instituição.

No primeiro pilar frisado por Obama no discurso, o presidente disse ser preciso "interromper a proliferação de armas nucleares e buscar a meta de um mundo livre delas". Obama afirmou ainda que pedirá aos "países que comecem em janeiro negociações para encerrar a produção de materiais nucleares para a fabricação de armas". Neste ponto, o líder americano advertiu nominalmente os regimes iraniano e norte-coreano.

"Em suas ações até agora, os governos da Coreia do Norte e do Irã ameaçam nos levar a um declive perigo. Nós os respeitamos como membros das comunidades das nações. Mas se esses governos ignorarem os padrões internacionais, eles devem ser considerados responsáveis." A Coreia do Norte já realizou testes nucleares, mas o Irã, apesar das acusações, nega que esteja desenvolvendo um programa para obter a bomba atômica.

No seu segundo tópico, sobre a busca pela paz, comentou sobre o Afeganistão, Iraque, Sudão e citou até mesmo o Timor Leste. Mas a prioridade foi a resolução no conflito entre Israel e os vizinhos árabes. Como já havia afirmado antes, elogiou Israel por contribuir para a melhor circulação de palestinos na Cisjordânia, e a Autoridade Palestina por avançar na área de segurança.

"Mas continuamos pedindo aos palestinos para encerrar o incitamento contra Israel, e enfatizamos que os EUA não aceitam a legitimidade dos assentamentos israelenses", afirmou. Obama também pediu a abertura de um diálogo para Israel alcançar a paz com a Síria e o Líbano.

Mais adiante, comentou as propostas americanas para o clima e para a crise global, que já foram abordadas anteriormente. Estes dois temas, além da proliferação nuclear e a busca pela paz, destacados pelo presidente, também dominam os debates nesta semana nos EUA.

Na terça, foi realizada a conferência sobre o clima na ONU e ocorreu o encontro de Obama com os líderes israelense, Binyamin Netanyahu, e palestino, Mahmoud Abbas. Hoje, será realizado o debate no Conselho de Segurança sobre a questão nuclear, em reunião presidida pelo presidente americano, e também começa o encontro do G-20, em Pittsburgh, que termina amanhã.

O discurso de Obama durou 38 minutos, mais que o dobro dos 15 minutos recomendados pela ONU. Diversas vezes, o presidente foi interrompido por aplausos, enquanto cinegrafistas e fotógrafos disputavam espaço para obter uma boa imagem. Vários chefes de Estado foram cumprimentá-lo, o que atrasou o discurso do líder líbio, Muamar Kadafi, que falou em seguida. Os iranianos, capitaneados pelo presidente Mahmoud Ahmadinejad, não aplaudiram.

Em seu discurso de 96 minutos (seis vezes mais que o recomendado), Kadafi falou sobre diversos assuntos, que variaram da inexistente "gripe do peixe" ao fim do Conselho de Segurança.

QUATRO PILARES DE COLABORAÇÃO INTERNACIONAL

Desarmamento nuclear: "Os EUA buscarão um novo acordo com a Rússia e completarão uma revisão nuclear que possibilite cortes em seu arsenal e reduza o papel das armas nucleares"

"Devemos fortalecer o Tratado de Não-Proliferação Nuclear. Se o Irã e a Coreia do Norte escolherem ignorar os padrões internacionais, deverão ser punidos"

Promoção da paz e segurança:

"Os EUA estabelecerão parcerias para confrontar os terroristas e também fortalecerão os esforços para evitar novos conflitos"

"Continuaremos a buscar uma paz duradoura entre Israel, Palestina e o mundo árabe"

Preservação do planeta: "Não haverá paz se não assumirmos a responsabilidade pela preservação do planeta. Se mantivermos o atual curso, esforços para acabar com os conflitos serão superados por guerras causadas por refugiados e recursos"

Economia global: "No G-20, trabalharemos com as maiores economias do mundo para alcançar um crescimento equilibrado e sustentável"