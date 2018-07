Obama planeja comício em Chicago na noite da eleição

O evento provavelmente vai atrair milhares de partidários para o centro de convenções McCormick Place, perto do centro de Chicago, a cidade natal de Obama e local da sede da campanha do presidente pela reeleição.

Espera-se que partidários assistam à divulgação dos resultados da votação e depois ouçam o discurso do presidente democrata, que enfrenta o republicano Mitt Romney, ex-governador de Massachussetts e executivo de private equity, na eleição do dia 6 de novembro.

Cerca de 240.000 eleitores em festa lotaram o Grant-Park, no centro financeiro de Chicago, na noite em que Obama derrotou John McCain, em 2008, para se tornar o primeiro presidente negro dos EUA.

O prefeito de Chicago, Rahm Emanuel, e ex-assessor da Casa Branca e que ajudou a levantar fundos para a campanha de Obama, irá comparecer ao comício, afirmou a porta-voz Sarah Hamilton.

"Estamos empolgados e honrados em sediar mais uma vez a noite de eleição de Barack Obama", disse Sarah. "Chicago é mais do que capaz de abrigar de forma segura este histórico evento em novembro."

O McCormick Place é o maior complexo de exibições da América do Norte, de acordo com seu site. Tem aproximadamente 240 mil metros quadrados e um espaço para reuniões e assembleias com assentos para 18.000 pessoas.

Obama está à frente de Romney com 47 por cento da preferência dos eleitores, contra 44 por cento do republicano, segundo a pesquisa online diária Reuters/Ipsos, na quarta-feira.