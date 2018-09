Obama pode decidir nesta quarta-feira destino de comandante militar do Afeganistão

O principal comandante militar dos Estados Unidos no Afeganistão, general Stanley McChrystal, se encontrará com o presidente Barack Obama nesta quarta-feira, um dia após ser convocado a voltar para Washington, devido à polêmica gerada por declarações suas à revista Rolling Stone.

Segundo a imprensa americana, Obama poderá decidir ainda nesta quarta-feira o futuro do general.

Nas declarações à revista, McChrystal criticou o vice-presidente dos EUA, Joe Biden, o embaixador americano no Afeganistão, Karl Eikenberry, o assessor de Segurança Nacional, James Jones, e o enviado especial americano ao Afeganistão e ao Paquistão, Richard Holbrooke. A Rolling Stone chega às bancas americanas na sexta-feira.

Logo após a revelação do conteúdo do texto, tanto McChrystal quanto Obama disseram que as declarações à revista demonstraram "um erro de julgamento".

McChrystal deve ter um encontro a sós com Obama. Ele também deverá encontrar alguns dos oficiais que criticou, durante reunião mensal da Casa Branca sobre Afeganistão e Paquistão. O presidente afegão, Hamid Karzai, declarou que não gostaria de ver o general substituído.

O general pediu desculpas rapidamente pelo artigo da revista, initulado "The Runaway General" (o general fugitivo, em tradução livre), escrito por Michael Hastings. "Foi um erro que refletiu um erro de julgamento e que nunca deveria ter acontecido", afirmou ele.

Na terça-feira, Obama afirmou que queria conversar com o general em pessoa, antes de decidir o que fazer. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.