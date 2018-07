Obama pressiona ''Bibi'' e Abbas a avançar no processo de paz

"Agora é o momento de avançar, de mostrar a flexibilidade e o compromisso necessários para alcançarmos nossos objetivos. O status permanente das negociações deve começar imediatamente. Mais importante, temos de conceder ao diálogo a oportunidade de ter sucesso", afirmou o presidente dos EUA, após se reunir separadamente com os dois líderes, antes do encontro trilateral que terminou com um aperto de mãos.

Netanyahu, segundo a imprensa israelense, saiu otimista da reunião. "Houve um acordo geral, até mesmo do lado dos palestinos, de que o processo de paz precisa ser retomado o mais rápido possível e sem precondições", disse o premiê. Mas, em um comunicado, Abbas insistiu na retirada israelense dos territórios ocupados na Guerra dos Seis Dias, em 1967, o que inclui Cisjordânia, Faixa de Gaza e Jerusalém Oriental, para que as negociações sejam retomadas. "Essa posição foi reiterada na conversa com Obama e na reunião com Netanyahu", disse Abbas.

O chanceler israelense, Avigdor Lieberman, queixou-se de que os palestinos dizem não ter precondições, mas insistem na retirada israelense. A Autoridade Palestina, por sua vez, disse que Netanyahu afirma não impor condições, mas rejeita a divisão de Jerusalém e exige que os palestinos reconheçam Israel como um Estado judaico.

Há poucas semanas, a expectativa era que Obama delineasse seu plano de paz durante a Assembleia-Geral. Mas as dificuldades nas negociações capitaneadas pelo enviado especial George Mitchell levaram o presidente a adiar a medida.