Obama procura 'traseiro para chutar'

O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, afirmou, em entrevista ao programa Today, da rede de televisão NBC, que estava conversando com especialistas para descobrir "o traseiro de quem chutar", ou seja, a quem responsabilizar pelo vazamento de petróleo no Golfo do México, o maior desastre ambiental da história do país. A declaração de Obama foi vista como uma maneira de pressionar a companhia British Petroleum (BP), concessionária da plataforma que explodiu em 20 de abril, o que causou o vazamento e matou 11 pessoas. Após a fala do presidente americano, o valor das ações da BP teve uma queda de 5%. / REUTERS