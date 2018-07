Obama proíbe filhas de assistirem televisão nos dias de semana

As filhas do presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, Sasha e Malia, não veem televisão durante os dias de semana, disse seu pai em entrevista publicada pela revista Essence. "As meninas não veem televisão durante a semana. Ponto", declarou o presidente. Obama recomenda a medida aos pais, para que ajudem seus filhos a obterem melhores resultados escolares. Segundo o presidente, a primeira coisa que Malia (de 11 anos) e Sasha (oito) fazem quando chegam da escola é a lição de casa. Se não acabarem as tarefas à hora do jantar, por volta das 18h30, continuam depois. Quando terminam, são autorizadas a ler até a hora de deitar, por volta de 20h30, no caso de Sasha, e 21h, para Malia. "Não tenho dúvidas de que Michelle (a primeira-dama) e eu estamos em uma situação privilegiada, e temos mais recursos que muitos pais. Entretanto, há coisas que todos os pais podem fazer, não importa o quão ricas ou pobres sejam, como desligar a televisão", declarou Obama. As duas meninas arrumam suas camas todos os dias e se preparam sozinhas para ir à escola, revelou o presidente. "Nós supervisionamos, mas se espera que estejam preparadas para aprender quando vão à escola", disse. Outra das recomendações de Obama como pai é manter-se em contato com os professores das crianças. O presidente se orgulha de não ter perdido uma só reunião com os tutores de suas filhas apesar das obrigações de seu cargo.