Obama promete ajuda hipotecária com novo plano financeiro O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, prometeu neste sábado ajudar a diminuir os custos hipotecários dos norte-americanos com um novo plano que terá como objetivo ressuscitar o sistema financeiro e "fazer com que o crédito flua novamente". Obama, que tornou o combate à crise econômica e financeira do país a sua principal prioridade na nova administração, pediu para que o Senado norte-americano aprove o pacote de estímulo econômico que passou pela Câmara nesta semana. Mas enquanto as condições econômicas pioram, o presidente disse que novas estratégias estavam a caminho para tratar os problemas da economia. "Em breve, meu secretário do Tesouro, Tim Geithner, anunciará uma nova estratégia para ressuscitar nosso sistema financeiro que leva crédito para empresas e famílias", afirmou o democrata Obama em seu discurso semanal no rádio. "Vamos ajudar a baixar os custos hipotecários e estender os empréstimos para pequenas empresas, para que elas possam criar empregos", acrescentou. Obama não ofereceu detalhes do novo plano ou especificou quando ele será divulgado. Seu porta-voz chefe, Robert Gibbs, afirmou na sexta-feira que a Casa Branca promoverá reuniões na próxima semana sobre regras para a indústria financeira. Obama disse que seu plano assegurará que chefes-executivos de empresas não desviem dinheiro de contribuintes para financiar grandes bônus, expressando revolta novamente contra informações de grandes gastos em 2008, mesmo com o forte corte de empregos, perdas financeiras e ajudas do governo. "Aprendemos nesta semana que mesmo que eles tenham pedido assistência de dinheiro dos contribuintes, empresas de Wall Street gastaram vergonhosamente quase 20 bilhões de dólares em bônus para 2008", afirmou o presidente. "Enquanto eu estou comprometido em fazer o que precisar para manter o crédito, o povo norte-americano não vai desculpar ou tolerar tal arrogância e ganância."