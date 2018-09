Obama promete 'enfrentar crise financeira de frente'

O presidente eleito dos Estados Unidos, Barack Obama, disse nesta sexta-feira que vai "confrontar a crise financeira de frente, tomando todos os passos necessários para combater a crise de crédito, ajudar famílias trabalhadoras e restaurar o crescimento e a prosperidade". Em sua primeira entrevista coletiva depois de eleito, Obama afirmou estar confiante de que "um novo presidente poder ter um impacto enorme" em conter a atual crise econômica no país. A entrevista foi concedida após um encontro mantido pelo futuro presidente dos Estados Unidos e sua equipe de transição econômica, em Chicago. Horas antes, os Estados Unidos anunciaram a sua maior taxa de desemprego em 14 anos: 6,5% no mês de outubro. Nem rápido, nem fácil "Não será rápido ou fácil sairmos do buraco em que nos encontramos", afirmou Obama durante a coletiva. Os assessores econômicos do presidente eleito e seu futuro chefe de gabinete, Rahm Emanuel, estiveram ao lado dele no palco. Obama demonstrou segurança, um ar sério que prevaleceu por quase toda a coletiva, uma certa hesitação ao falar sobre o Irã e alguns poucos toques de bom humor. O presidente eleito acrescentou que gostaria de ver a "implementação de um pacote de estímulo econômico (pelo Congresso) antes cedo do que tarde", possivelmente antes mesmo de sua posse, em 20 de janeiro. "Se ele não for aprovado durante a atual gestão, isso será a primeira coisa que eu farei", acrescentou. Encontro com Bush A despeito de enfatizar a gravidade da crise, Obama acrescentou que os Estados Unidos são um país "forte e resistente" que será bem-sucedido se colocar de lado divisões partidárias e todos trabalharem juntos como uma só nação. O presidente eleito citou os contatos que a sua equipe de transição e a do presidente George W. Bush vêm mantendo como exemplos de trabalho bipartidário. E mencionou o convite feito por Bush a ele e sua mulher, Michelle, de visitar a Casa Branca na próxima segunda-feira. "O presidente Bush me convidou para visitá-lo", afirmou. "Não vou tentar antecipar problemas. Vou lá ignorando divisões partidárias." Indústria automotiva Obama destacou ainda que será uma importante prioridade de seu futuro governo implementar políticas que ajudem a combalida indústria automotiva do país a se ajustar à crise econômica. "Estabeleci como uma prioridade que a minha equipe de transição crie políticas adicionais capazes de auxiliar a indústria automotiva a se ajustar", afirmou. "A indústria automotiva é a espinha dorsal da indústria americana e uma parte essencial de nossa tentativa de reduzir nossa dependência em petróleo internacional", acrescentou. "Gostaria de ver o governo fazer todo o possível para acelerar a assistência que o Congresso já ofereceu." A declaração foi uma referência ao pacote de US$ 25 bilhões em empréstimos oferecido pelo Congresso para que a indústria automobilística desenvolva veículos mais econômicos. Nesta sexta-feira, a maior montadora americana, a General Motors, anunciou que vai precisar da ajuda do governo para que seus cofres não fiquem vazios a partir do ano que vem. Bom humor A entrevista de Obama se concentrou basicamente na economia. O futuro presidente americano não fez menções às guerras do Iraque e do Afeganistão. Indagado sobre a carta que recebeu do presidente iraniano, Mahmoud Ahmadinejad, parabenizando-o por ter conquistado a Presidência, o democrata evitou polemizar. "O desenvolvimento de uma arma nuclear pelo Irã é inaceitável", disse. "Temos de criar um esforço internacional para impedir isso. Eu vou rever a carta de Ahmadinejad." Obama deixou de lado o ar solene por alguns momentos para fizer tiradas bem-humoradas. O presidente eleito indagou o que havia acontecido com uma jornalista que estava com o braço engessado. A repórter retrucou que havia quebrado o braço durante o comício do presidente eleito em Chicago. Obama, então, respondeu: "Acho que esse foi o único incidente por lá". Obama também brincou ao dizer que "o cachorro é um tema crucial", ao responder a uma pergunta sobre o cãozinho que prometeu a suas duas filhas, quando ele e sua família se mudarem para a Casa Branca. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.