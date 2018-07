Obama propõe plano de US$ 75 bi para estimular economia dos EUA Em meio à crescente preocupação sobre a piora da economia norte-americana, o candidato presidencial dos Estados Unidos Barack Obama propôs neste domingo um plano de estímulo econômico de 75 bilhões de dólares. O plano incluiria um depósito imediato de 250 dólares em crédito de impostos para trabalhadores, que poderia dobrar se a economia piorar, um suplemento de 250 dólares (efetuado uma única vez) nos pagamentos da seguridade social, um fundo de 10 bilhões de dólares para ajudar proprietários de casas sob risco de execução da hipoteca e um fundo de 10 bilhões de dólares para amparar Estados que enfrentam queda no orçamento, decorrente da redução no volume de impostos recolhidos. "Nós precisamos desse corte de impostos da classe média agora mais do que nunca, não daqui a cinco meses ou daqui a cinco semanas, mas agora", disse Obama num comunicado. "Estou anunciando um plano para revigorar a economia ao colocar dinheiro nos bolsos daqueles que mais precisam dele e vão gastá-lo rapidamente." O escritório do senador do Illinois apresentou as propostas no início de um dia de campanha em Nevada, que realizará a próxima primária dos democratas, no sábado. Sua principal rival, a senadora pelo Estado de Nova York Hillary Clinton, apresentou na sexta-feira um pacote de estímulo à economia que, segundo disse, seria de 70 bilhões de dólares. Seu plano pôs mais ênfase na ajuda às famílias sem condições de pagar as prestações da casa -- questão importante em Nevada, onde as placas de "vende-se" são comuns nas residências de Las Vegas, a maior cidade do Estado. O plano dela inclui 10 bilhões de dólares para ajudar quem não conseguiu encontrar emprego depois de seis meses de busca. Também propõe o pagamento de 250 dólares em crédito imediato para 150 milhões de trabalhadores e outros 250 dólares até três meses depois se a taxa de desemprego do país aumentar.