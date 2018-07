Obama propõe proteger refúgio de vida selvagem no ártico de explorações petroleiras O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, vai propor ampliar a área protegida do refúgio ártico do Alasca de 12,28 milhões de acres (4,97 milhões de hectares), incluindo a planície costeira do estado onde se perfuram petróleo e gás, disse o Departamento de Interior neste domingo.