O presidente dos EUA, Barack Obama (foto), determinará que a British Petroleum estabeleça um fundo de indenizações pelo vazamento de óleo no Golfo do México durante encontro com executivos da companhia depois de amanhã, informou a Casa Branca. Espera-se que detalhes do fundo sejam explicados pelo presidente em pronunciamento na noite de terça-feira. A BP informou que cumprirá suas obrigações. EFE