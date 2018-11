Obama quer ida de tropas do Iraque para Afeganistão O candidato democrata à presidênciados Estados Unidos, Barack Obama, qualificou neste domingo asituação no Afeganistão de "precária e urgente" e disse que ogoverno norte-americano deveria começar a transferir maistropas do Iraque para lá. Obama falou sobre o Afeganistão para o programa "Face theNation," da TV CBS, depois de se reunir em particular com opresidente afegão, Hamid Karzai, no segundo dia de um girointernacional para demonstrar sua competência em políticaexterna. "Temos de compreender que a situação aqui no Afeganistão éprecária e urgente. Acredito que este tem de ser o fococentral, o front central, em nossa batalha contra oterrorismo", disse Obama, que é senador pelo Estado doIllinois. Ele disse que os EUA deveriam começar a planejarimediatamente uma transferência de soldados norte-americanos doIraque para o Afeganistão. No Afeganistão estão 36 mil soldados norte-americanos e noIraque quatro vezes mais. Apesar disso, mais soldados dos EUAforam mortos no Afeganistão do que no Iraque em maio e junho. "Acho que a situação está tão urgente que temos de começara fazer alguma coisa agora", afirmou Obama. Depois de sua chegada ao Afeganistão, no sábado, Obamaouviu um resumo da situação feito pelo comandantenorte-americano das forças lideradas pela Otan no leste dopaís. Neste domingo, imagens de TV mostraram um Obama relaxadoconversando com o presidente afegão, tendo ao lado seus colegasde Senado Chuck Hagel e Jack Reed e ministros afegãos nopalácio presidencial de Cabul, que tem um forte esquema desegurança. "Na reunião as duas partes falaram sobre a situação noAfeganistão e em toda a região, a campanha mundial contra oterrorismo e o narcotráfico e também sobre uma maior expansãodas relações entre os EUA e o Afeganistão", informou o paláciopresidencial afegão em um comunicado. Obama também vai visitar o Iraque, Jordânia, Israel,Alemanha, França e Grã-Bretanha em um giro internacional que,ele espera, possa ser uma resposta às críticas dos republicanosde que não tem experiência para ser o comandante-chefe dasForças Armadas. Seu rival republicano nas eleições presidenciais denovembro, John McCain, é um veterano da Guerra do Vietnã quediz ser mais forte em segurança do que Obama, que está noprimeiro mandato no Senado. Passados mais de seis anos que uma coalizão liderada pelosEUA removeu o governo islâmico do Taleban do poder --grupo quedava abrigo à rede Al Qaeda --, a violência aumentouacentuadamente no país este ano. "Um dos grandes erros que cometemos na estratégia depois do11 de Setembro foi fracassar na conclusão do serviço aqui, emconcentrar nossa atenção aqui. Nós fomos distraídos peloIraque", disse Obama. Obama quer enviar mais duas brigadas, ou seja, cerca de7.000 soldados norte-americanos, para o Afeganistão e mudar aênfase do que ele qualifica de foco "único" do governo Bush noIraque. "Está começando a haver um crescente consenso de que é horade nós retirarmos algumas de nossas tropas de combate doIraque, deslocá-las para cá, no Afeganistão, e eu acho quetemos de agarrar essa oportunidade. Agora é a hora parafazermos isso", disse ele. Obama disse que se os EUA esperarem até a posse do novogoverno, poderia levar um ano até que os reforçosnorte-americanos chegassem ao Afeganistão. Na semana passada, Obama criticou Karzai em uma entrevistaà CNN. "Acho que o governo de Karzai não saiu do bunker paraajudar a organizar o Afeganistão e o governo, o Judiciário e asforças policiais, de um modo que transmitisse confiança aopovo. Por isso há uma porção de problemas lá", disse entãoObama à TV. Karzai já foi o queridinho do Ocidente, mas agora enfrentacríticas crescentes em casa e no exterior, por não adotarmedidas duras para coibir a corrupção desenfreada e combaterantigos senhores da guerra e a produção de drogas em níveisrecordes --fatores que alimentam a insurgência do Talibã, queestá crescendo. Mas ao ser indagado, antes da viagem, se usaria palavrasduras com Karzai e o primeiro-ministro iraquiano, Nurial-Maliki, Obama respondeu: "Estou mais interessado em ouvir doque falar." "E acho que é muito importante reconhecer que estou indo lácomo senador dos EUA. Temos um presidente por vez, portanto étarefa do presidente enviar tais mensagens", disse Obama. (Reportagem adicional de Sayed Salahuddin)